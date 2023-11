Hannover - Für die Integration von Geflüchteten will Niedersachsens Landesregierung weitere Sprachkurse finanzieren und stellt dafür zehn Millionen Euro bereit. „Uns als Land ist es ein wichtiges Anliegen, allen nach Niedersachsen geflüchteten Menschen so schnell wie möglich zumindest Grundkenntnisse der deutschen Sprache zu vermitteln“, sagte Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) am Freitag in einer Mitteilung. Durch den Spracherwerb werde die Chance auf Teilhabe am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erheblich verbessert. Mit dem Geld sollen weitere Sprachkurse ermöglicht und Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ergänzt werden.

Bereits im Frühjahr hatte die Landesregierung für einen schnellen Spracherwerb etwa der Flüchtlinge aus der Ukraine zehn Millionen Euro aus Mitteln des Nachtragshaushaltes 2023 bereitgestellt. Damit die Sprachkurse auch künftig von den Erwachsenenbildungseinrichtungen angeboten werden können, sollen nun laut Ministerium die weiteren finanzierten Kurse anschließen - auch um die in der Regel auf Honorarbasis beschäftigten Lehrkräfte nicht zu verlieren.