Hannover - Niedersachsens Landesregierung will am Montag (12.00 Uhr) in Hannover Pläne für die Landeswohnungsgesellschaft vorlegen. Diese soll laut Bauministerium zum 1. Januar kommenden Jahres gegründet werden. Das Bundesland soll alleiniger Gesellschafter werden.

Für die Gesellschaft sind 100 Millionen Euro Startkapital vorgesehen. Unter heutigen Bedingungen besteht damit laut Ministerium die Möglichkeit, einen Bestand von etwa 1600 Wohnungen aufzubauen. Der überwiegende Teil der Wohnungen soll im sozialgeförderten Segment liegen mit Quadratmeterpreisen zwischen 6 und 7,50 Euro.