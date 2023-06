Potsdam - Brandenburgs Landesregierung hat dem Grundgerüst des sogenannten Kita-Qualitätsgesetzes zugestimmt. Mit dem Gesetz verlängere der Bund das bestehende Gute-Kita-Gesetz bis Ende 2024, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei vom Dienstag. Von den für 2023 und 2024 bereitgestellten vier Milliarden Euro erhält das Land Brandenburg demnach 125 Millionen Euro.

„Die Mittel daraus werden im Land Brandenburg sehr dabei helfen, Fachkräfte für Kitas zu gewinnen und zu halten“, sagte Jugendminister Steffen Freiberg (SPD). Schwerpunktmäßig will das Land die Kita-Träger dabei unterstützen, ausreichend Fachkräfte in den Einrichtungen beschäftigen zu können. So soll unter anderem gewährleistet sein, dass Kinder auch in den Randzeiten betreut werden können.