Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus.

Potsdam - Angesichts der Finanzprobleme vieler Krankenhäuser kommt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an diesem Dienstag zu Beratungen mit Vertretern des Gesundheitswesens zusammen. Bei der Konferenz in der Staatskanzlei in Potsdam (15.00 Uhr) sollen die Landeskrankenhausgesellschaft und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, von Ärzte-Organisationen und Krankenkassen dabei sein. Am späten Nachmittag (17.00 Uhr) werden Ergebnisse des Treffens bekannt gegeben.

In Deutschland wird eine Welle von Krankenhaus-Insolvenzen befürchtet. Massive Einschnitte wie die Schließung von Abteilungen wegen hoher Finanzdefizite gibt es in brandenburgischen Kliniken bereits.

Bei der Konferenz in der Staatskanzlei wird es auch um die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Krankenhausreform gehen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) soll über die aktuellen Entwicklungen informieren.

Die Landkreise forderten zuletzt vor allem Soforthilfen für die Kliniken. Denn es herrscht die Befürchtung, die Krankenhausreform komme für angeschlagene Kliniken zu spät.

Die Reformpläne von Lauterbach zielen darauf ab, das bisherige Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern, um den Kliniken den Druck zu immer mehr Fällen zu nehmen. Künftig sollen sie 60 Prozent der Vergütung schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen. Bund und Länder hatten sich im vergangenen Sommer mehrheitlich auf die Reform in ihren Grundzügen geeinigt - nach Länderkritik an bestimmten Punkten sollten aber weitere Beratungen folgen.

„Das Gespenst der Insolvenz geht um“, hatte der Geschäftsführer der Landeskrankenhausgesellschaft, Michael Jacob, vor kurzem gesagt. „Die wirtschaftliche Situation muss jetzt stabilisiert werden und nicht erst in einem halben Jahr oder Jahr, sonst haben wir nichts mehr zu reformieren.“ Gesundheitsministerin Nonnemacher warnte, die Krankenhausreform dürfe die medizinische Versorgung in den ländlichen Regionen nicht gefährden.