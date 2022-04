Landessynode der EKM wählt Regionalbischöfin für Magdeburg

Naumburg - Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) soll an diesem Freitag eine neue Regionalbischöfin für den Bischofssprengel Magdeburg wählen. Ein Wahlausschuss hat dem Kirchenparlament Dorothee Land und Bettina Schlauraff vorgeschlagen. In der EKM gibt es seit 2022 zwei Bischofssprengel: Der Sprengel Erfurt wird von Regionalbischöfin Friederike Spengler und Regionalbischof Tobias Schüfer geleitet. Die Leitung im Sprengel Magdeburg haben Regionalbischof Johann Schneider und interimsmäßig Uwe Jauch, Superintendent des Kirchenkreises Haldensleben-Wolmirstedt, inne.

Bettina Schlauraff wurde 1973 in Potsdam-Babelsberg geboren. Sie war unter anderem Pfarrerin im Kirchenkreis Naumburg. Seit 2016 arbeitet die Mutter von fünf Kindern nach Angaben der EKM als Klinikseelsorgerin in Meiningen sowie als Pfarrerin im Kirchenkreis Meiningen. Die 1965 in Halle geborene Dorothee Land war zwischen 2003 und 2012 Landesjugendpfarrerin der EKM. Derzeit ist sie Gleichstellungsbeauftragte im Landeskirchenamt der EKM sowie Studienleiterin für die Fortbildung zum Einstieg in den Beruf. Dorothee Land hat zwei Kinder.

Nach der Kirchenverfassung und dem Bischofswahlgesetz der EKM werden Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe von der Landessynode für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt. Sie führen ihr Amt neben dem Landesbischof Friedrich Kramer aus.