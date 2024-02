Chemnitz - Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat in Sachsen seinen ersten Landesverband etabliert. „Das BSW hat sich gegründet und jetzt entwickeln wir uns weiter. Wir wachsen und wir stabilisieren uns in allen Ländern“, sagte BSW-Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali am Samstag nach der Parteigründung in Chemnitz. Die Gründung des ersten BSW-Landesverbands mache sie sehr stolz. Wagenknecht selbst war bei der Mitgliederversammlung mit rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht anwesend.

Als Bundespartei hatte sich das BSW bereits im Januar formiert. Nun soll die Verankerung in den Ländern folgen.

Mit der Gründung des Landesverbands sende die Partei ein wichtiges Signal in das ganze Land. „Wir sind bereit anzutreten bei den kommenden Wahlen“, sagte Mohamed Ali.

In Sachsen will die neue Partei im Juni auch bei der Kommunalwahl und Anfang September bei der Landtagswahl antreten. Der sächsische Landesverband soll künftig von einer Doppelspitze geführt werden: von der früheren Linke-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann und dem Unternehmer Jörg Scheibe.