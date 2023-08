Landesweit höchstes verfügbares Pro-Kopf-Einkommen in Börde

Viele Eurobanknoten stecken in einer Geldbörse.

Halle - Die Einwohner des Landkreises Börde haben im Durchschnitt das landesweit höchste verfügbare Pro-Kopf-Einkommen. Die Summe lag im Jahr 2021 bei 22.924 Euro, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Im Jerichower Land standen den Menschen durchschnittlich 22.854 Euro und im Saalekreis 22.812 Euro zur Verfügung. Die geringsten verfügbaren Einkommen haben Einwohnerinnen und Einwohner von Halle und Magdeburg mit 19.846 beziehungsweise 20.947 Euro.

Im Vergleich zu 2020 stiegen die verfügbaren Einkommen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten. Das größte Plus wurde mit 2,6 Prozent für den Landkreis Harz ermittelt. Die geringste Steigerung gab es mit 1,5 Prozent in Halle.

Bereits im Mai hatte das Landesamt mitgeteilt, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt 2021 im Schnitt auf 21.741 Euro im Jahr zurückgreifen konnten. Damit nahm das verfügbare Einkommen im Vorjahresvergleich pro Person um 2,2 Prozent zu. Deutschlandweit lag das verfügbare Einkommen bei 24.425 Euro. Es handelt sich um die jüngsten verfügbaren Daten.

Das verfügbare Einkommen pro Kopf zeigt an, wie viel Geld den Menschen durchschnittlich für Konsum und Sparen zur Verfügung steht. Die Werte werden neben den wirtschaftlichen Gegebenheiten einer Region auch von den Pendlerverflechtungen mit dem Umland und der demografischen Struktur beeinflusst.