Dresden - Der Freistaat unterstützt auch in diesem Jahr das Stipendienprogramm der Brücke/Most-Stiftung für die Dresdner Musikhochschule mit einem Zuschuss. „Wir wollen den studentischen Austausch in Zeiten, in denen Verständigung und Begegnung so wichtig sind, sichern“, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) und verwies auf die „tollen Erfolge“ des seit 2001 laufenden Programms. Es werden vier Vollzeitstipendien in Höhe von monatlich 400 Euro für die Dauer von zehn Monaten vergeben.

Das Ministerium sprach von einer Erfolgsgeschichte: Alle der bisher 52 Geförderten hätten das Studium erfolgreich abgeschlossen und ihr Berufsziel Orchestermusiker, Solist oder Musiklehrer erreicht.