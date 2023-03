Frankenberg - Der sächsische Landfrauenverband hat eine bessere Versorgung der Dorfbevölkerung angemahnt. Einen Tag nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mahnte der Verband am Donnerstag eine gute Anbindung an den Nahverkehr, den Ausbau von Radwegen sowie bessere Einkaufsmöglichkeiten und ärztliche Versorgung an. Den Landfrauen falle es zunehmend schwerer, Orte für Zusammenkünfte in den Dörfern zu finden, hieß es. Die Kommunen würden oft Mietgebühren für Vereinsheime und ähnliches verlangen, die von den Landfrauen nicht getragen werden könnten.

Kretschmer hatte Vertreterinnen des Landfrauenverbandes und des Sorbischen Dorfvereins am Internationalen Frauentag in der Staatskanzlei empfangen. Der Landfrauenverband kümmert sich um die Belange von Frauen und Mädchen, die auf dem Lande leben. Sein Ziel ist es, für mehr Lebensqualität zu sorgen sowie die gesellschaftliche Teilhabe und die Chancengerechtigkeit für Frauen in der Provinz zu sichern. Der Verband hat nach eigenen Angaben über 800 Mitglieder.