Sangerhausen - Im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt werden nach Angaben des Landkreises derzeit keine freiwilligen Helferinnen und Helfer benötigt. „In der aktuellen Hochwasserlage an der Helme bleibt die Welle der Hilfsbereitschaft sehr groß. Der Ansturm freiwilliger Helfer ist inzwischen so enorm“, erklärte das Landratsamt am Freitagnachmittag. Kurz zuvor hatte die Bundeswehr ihren Einsatz in der Region entlang des Flusses Helme aufgenommen. Dieser ist seit über einer Woche stellenweise weit über seine Ufer getreten.

Wer sich dennoch zum Helfen melden will, könne sich per Mail registrieren, hieß es. „Wenn absehbar ist, dass sich vor Ort der Bedarf an Freiwilligen wieder erhöht, meldet sich der Katastrophenschutzstab direkt bei alle denen, die ihre Kontaktdaten hier hinterlassen haben.“ Es solle davon abgesehen werden, direkt in die Einsatzabschnitte zu fahren. „So können potenzielle Helfer vermeiden, unverrichteter Dinge wieder abfahren zu müssen.“