Landkreis nimmt unversorgte Schafherde in Obhut

Eine Schafherde wurde vom Veterinäramt in Obhut genommen. (Symbolbild)

Lüchow - Eine unversorgte Schafherde mit mehr als 300 Tieren ist vom Landkreis Lüchow-Dannenberg in Obhut genommen worden. Die Schafe - darunter auch viele Lämmer - wurden zunächst in einer professionellen Schafhaltung in einem benachbarten Landkreis untergebracht. Der Halter hatte die Tiere Anfang der Woche alleingelassen.

Nach Angaben des Veterinäramtes handelt es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Schon in der Vergangenheit seien Verstöße in dieser Herde bekanntgeworden - so habe es bei teils zweistelligen Minusgraden keinen Schutz für die frisch geborenen Lämmer gegeben.

Die Tiere wurden nach Landkreis-Angaben am Freitag mit einem Lkw und auf zwei Anhängern in Sicherheit gebracht. Aktuell seien die Schafe gut versorgt, hieß es. Jetzt werde der Wert der Herde bestimmt. Bei der Suche nach einem neuen Halter würden auch Tierschutzaspekte berücksichtigt.