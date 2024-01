Sangerhausen - Der Kreisjägermeister des Landkreises Mansfeld-Südharz hat vor Gesellschaftsjagden in den Hochwassergebieten gewarnt. In den Wald- und Feldgebieten sei das Wasser gefroren, bei höheren Temperaturen bestehe die Gefahr des Einbrechens, teilte der Landkreis am Dienstag mit. In Abstimmung mit dem Jagdbeirat des Landkreises werde daher empfohlen, bis Ende des Monats keine Gesellschaftsjagden - also beispielsweise Treib- oder Drückjagden - in den vom Hochwasser betroffenen Regionen durchzuführen.