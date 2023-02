Lutherstadt Wittenberg - Die Mobilität mit dem Fahrrad in Alltag und Freizeit soll im Landkreis Wittenberg im Süden Sachsen-Anhalts auf lange Sicht besser werden. Nach der Unterzeichnung eines Vertrags für die Erstellung eines Radverkehrskonzepts am Mittwoch in der Lutherstadt Wittenberg soll mit dem Maßnahmenkatalog in naher Zukunft eine „ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema Radverkehr“ erreicht werden. Im Fokus stehen nach Angaben des Landkreises die grundsätzliche Verbesserung des Radverkehrs und die Verknüpfung mit anderen Formen der Mobilität wie dem öffentlichen Personennahverkehr.

Für die Erstellung des Konzepts entstehen den Angaben zufolge Kosten in Höhe von knapp 93.000 Euro. Das Land übernehme 80 Prozent der Summe, hieß es. Die Zuwendungen stammen aus dem Fördertopf für die Regionalentwicklung in Sachsen-Anhalt.