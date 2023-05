Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landkreise sind höher verschuldet als andere Kommunen in Deutschland. Laut der Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes blieben die Landkreise aus Sachsen-Anhalt bei den Liquiditätskrediten mit einem Pro Kopf-Wert von 166,91 Euro pro Einwohner auf dem vorletzten Platz im Schuldenranking, wie der Landkreistag Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte. Nur die Landkreise in Rheinland-Pfalz würden mit 308,22 Euro je Einwohner noch höher liegen.

„Der seit Jahren viel zu hohe Bestand an Kassenkrediten bestätigt, dass die Landkreise in Sachsen-Anhalt für die ihnen übertragenen Aufgaben deutlich unterfinanziert sind“, erklärte der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU). Diese Entwicklung werde sich verschärfen, warnte der Landrat des Burgenlandkreises. Der kommunale Finanzausgleich sei um 2,8 Prozent angehoben worden, die Inflationsrate sei aber höher. Kassenkredite sind eine Art Dispo-Kredit für die Kommunen. Die Landkreise fordern mehr Geld vom Land.