Lübben - Der Brandenburger Landkreistag rechnet nach der Wahl des parteilosen Kandidaten Sven Herzberger zum künftigen Landrat im Kreis Dahme-Spreewald mit einer guten Zusammenarbeit. Der Vorsitzende des Landkreistags, Siegurd Heinze, wünschte dem bisherigen Zeuthener Bürgermeister am Montag Erfolg und Weitsicht. „Wir sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit konstruktiv und zielführend sein wird, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises und des Landes Brandenburg“, sagte Heinze.

Bei der Stichwahl am Sonntag gewann Herzberger mit 64,8 Prozent der Stimmen. Der Kandidat der AfD, der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré, erreichte 35,2 Prozent. Herzberger tritt das Amt am 1. März an. Landkreistagschef Heinze hatte im September gesagt, eine Zusammenarbeit mit einem Landrat der AfD würde nur schwerlich möglich sein. Er verwies auf zu unterschiedliche Interessen der direkt gewählten kommunalen Wahlbeamten.