Soldaten der Bundeswehr treten vor ihrem Einsatz zu einer Einweisung an.

Sangerhausen - Die Hilfe der Bundeswehr bei der Bekämpfung des Helme-Hochwassers hält der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder, für einen wichtigen Schritt. „Die Sandsackbefüllung und der Sandsackverbau werden deutlich forciert“, sagte Schröder (CDU) am Freitag. Die Schlagkraft werde deutlich erhöht. Zudem erhielten die „Einsatzkräfte, die seit Tagen unermüdlich vor Ort sind, die Möglichkeit, eine kurze Ruhephase einzulegen“.

Die Bundeswehr hat am Freitag mit ihrem Einsatz im Hochwassergebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz begonnen. Rund 200 Zeit- und Berufssoldaten helfen an mehreren Stellen beim Befüllen und Verteilen von Sandsäcken. Ziel ist zunächst, einen Deichabschnitt in Oberröblingen, einem Stadtteil von Sangerhausen, zu stabilisieren.