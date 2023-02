Erfurt - Die Landrätinnen der Kreise Greiz und Schmalkalden-Meiningen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich stärker für Verhandlungen im Ukraine-Krieg einzusetzen. „Die Bevölkerung hat eine fürchterliche Angst“, sagte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) am Freitag in Erfurt. Das „sinnlose Sterben an der Front“ müsse beendet werden, forderte sie. „Es kann nicht sein, dass Deutschland in einen Krieg hineinmanövriert wird, an dessen Ende nur Verlierer stehen.“

Die Landrätin des Kreises Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser, wies auf die Auswirkungen des Krieges auf die Bevölkerung in Thüringen hin - etwa durch die hohen Ankunftszahlen von Flüchtlingen und die gestiegenen Energiepreise, die auch Unternehmen belasteten. „Wir brauchen den Krieg alle nicht“, sagte Greiser. Die Auswirkungen seien enorm.

Beide Landrätinnen betonten, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zu rechtfertigen sei und die Ukraine die Möglichkeit erhalten müsse, sich zu verteidigen. Jedoch sollten nach Ansicht der Kommunalpolitikerinnen Waffenlieferungen an die Ukraine an stärkere Bemühungen für Verhandlungen geknüpft werden. „Da wo geredet wird, wird nicht geschossen“, sagte Greiser.

Ein Online-Aufruf der beiden mit dem Titel „„Verhandlungen statt nur Waffen!“ Aufruf der Thüringer Kommunalpolitik“ verzeichnete bis Freitagmittag rund 560 Unterstützer. Schweinsburg, die auch Präsidentin des Thüringischen Landkreistages ist, erläuterte, dass es sich nicht um eine Aktion des Landkreistages handele. Auch sei keine Petition geplant. Aber man wolle den Aufruf gern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Kenntnis geben. Es handle sich um eine Initiative Thüringer Kommunalpolitiker, sagte Schweinsburg.

Beide Landrätinnen machten klar, dass sie nicht die Positionen des sogenannten Friedens-Manifests von Sahra Wagenknecht (Linke) und Alice Schwarzer teilten. Greiser bezeichnete es als zu politisch, außerdem lehne man nicht grundsätzlich Waffenlieferungen ab.