Bislang ist es in der Regel egal, wann zu Hause Strom genutzt wird - der Preis für die Kilowattstunde bleibt gleich. Mit neuen Stromzählern soll sich das vom nächsten Jahr an aber ändern.

Hannover - Niedersachsens Landtag diskutiert am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) über eine Modernisierung des Stromnetzes. Dabei geht es unter anderem um den Einsatz intelligenter Stromzähler, sogenannter Smart Meter, mit denen die Verbraucher von 2025 an von dynamischen Strompreisen profitieren sollen. Der Strom ist dabei je nach Zeitpunkt unterschiedlich teuer.

SPD und Grüne erhoffen sich davon eine erhebliche Entlastung bei den Stromkosten - für private Verbraucher ebenso wie für Unternehmen. „Damit können sie Strom beziehen, wenn er kostengünstig in Zeiten mit hoher Erneuerbare-Energien-Erzeugung zur Verfügung steht“, heißt es in ihrem Antrag. Die Regierungsfraktionen fordern, die Einführung dynamischer Stromtarife beispielsweise über die Verbraucherzentralen und die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen zu unterstützen.

Zu den weiteren Themen der Landtagssitzung zählen der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Schule von 2026 an, der Kinderschutz in Niedersachsen sowie die Verwendung von Deutschlandflaggen bei der Polizei.