Hannover - In Niedersachsens Landtag wird heute (ab 9.00 Uhr) neben der Fortsetzung der Haushaltsberatungen auch über Deutschlands schlechtes Pisa-Ergebnis diskutiert. Die CDU fordert in einem Antrag, das „Pisa-Desaster“ ernstzunehmen und die Kinder vor „rot-grünen Bildungsexperimenten“ zu schützen. Deutsche Schülerinnen und Schüler schnitten in der internationalen Leistungsstudie im Jahr 2022 im Lesen sowie in Mathematik und Naturwissenschaften so schlecht ab wie noch nie zuvor. Ergebnisse auf Länderebene liegen nicht vor.

Auf Antrag der SPD-Fraktion wird zudem über die Sicherheit bei Fußballspielen debattiert. Die Sozialdemokraten wollen die Vereine in die Verantwortung nehmen, um Gewalt in den Stadien zu verhindern.

In den Haushaltsberatungen wird es unter anderem um die Bereiche Energie, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt gehen. Abgestimmt werden soll über den geplanten Etat von 42,3 Milliarden Euro am Donnerstag.