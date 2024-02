Erfurt - Die Thüringer CDU-Fraktion will Ehrenamtliche in Thüringen stärker fördern. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf diskutiert am Donnerstag (09.00 Uhr) der Thüringer Landtag in erster Beratung. Die CDU will unter anderem die Übernahme von Gema-Gebühren für Vereine gesetzlich verankern. Außerdem soll eine Jugendpauschale für Feuerwehren erhöht und mehr Geld aus Lotto-Mitteln an den Landessportbund und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege gegeben werden. Die CDU ist in Thüringen in der Opposition. Ob sie für ihr Anliegen eine Mehrheit erreicht, ist unklar.