Erfurt - Im Thüringer Landtag beraten die Abgeordneten am Freitag (Sitzungsbeginn: 9.00 Uhr) über eine großangelegte Reform des Kindergartengesetzes. Linke, SPD und Grünen wollen ein weiteres beitragsfreies Jahr im Kindergarten einführen und die Betreuungsqualität verbessern. Doch das Vorhaben ist teuer und die Koalition braucht für eine Mehrheit im Parlament Stimmen aus den Reihen der Opposition. Das rot-rot-grüne Reformpaket soll erstmals im Landtag beraten werden - eine Abstimmung steht also noch nicht an.

Die CDU hat signalisiert, dass auch sie für eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei den Über-Dreijährigen ist. Erzieherinnen und Erzieher sollen so mehr Zeit in den Gruppen haben und sich um weniger Kinder gleichzeitig kümmern müssen.