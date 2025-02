Plenarsitzung Landtag berät über Fünf-Punkte-Migrationsplan der Union

Die Union im Bundestag forderte einen schärferen Umgang mit Flüchtlingen an Grenzen und nahm AfD-Stimmen in Kauf. Protest war die Folge. Die AfD bringt den Plan nun in den Brandenburger Landtag.