Der Landtag von Sachsen-Anhalt setzt seine Beratungen fort. Unter anderem wird es auch um Auflagen für Weihnachtsmärkte gehen.

Von dpa 14.11.2025, 03:30
Es unter anderem um die Themen Migration und die Nutzung heimischer Rohstoffe. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Im Landtag von Sachsen-Anhalt stehen mehrere Aktuelle Debatten auf der Tagesordnung. Die Sitzung des Parlaments in Magdeburg beginnt am Freitag um 9.30 Uhr. Dabei geht es unter anderem um die Themen Migration, die Nutzung heimischer Rohstoffe, die Demokratie in Deutschland sowie Auflagen für Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt.

Beim Magdeburger Weihnachtsmarkt hatte es zuletzt Kritik am Sicherheitskonzept gegeben. In der schwarz-rot-gelben Koalition wird darüber diskutiert, welche Folgen der Konflikt hat und ob es zur Absicherung von Großveranstaltungen eine neue gesetzliche Regelung braucht.