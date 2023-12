Die Landesparlamente in Potsdam und Berlin beschäftigen sich mit dem RBB-Staatsvertrag. In Brandenburg ist die Abstimmung darüber schon durch. In Berlin steht sie noch aus.

Potsdam/Berlin - Die Abgeordneten im Brandenburger Landtag haben dem neuen RBB-Staatsvertrag am Donnerstag mehrheitlich zugestimmt. Auch im Berliner Landesparlament diskutierten die Abgeordneten am Donnerstag darüber. Die Abstimmung darüber stand aber erst am Abend an. Mit dem Staatsvertrag beider Länder sollen unter anderem die Aufsichtsgremien gestärkt und für Entscheidungsträger Sorgfaltspflichten und Haftungsregeln eingeführt werden. Das Gehalt der Intendantin soll gedeckelt, Alleingänge der Intendanz sollen verhindert werden. Der RBB war im Sommer 2022 in eine Krise um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Verschwendung gestürzt.

In Potsdam stimmten die Fraktionen der Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne dem Entwurf zu. Die AfD und die Gruppe der Freien Wähler lehnten das Papier ab. Die Linke enthielt sich. Bevor der Vertrag in Kraft treten kann, muss auch das Berliner Abgeordnetenhaus darüber entscheiden. Dann könnte es relativ zügig gehen. Man habe das „ehrgeizige Ziel“, dass der Staatsvertrag zum 1. Januar 2024 in Kraft trete, sagte Sebastian Grimm, Staatssekretär in der Staatskanzlei in Potsdam. RBB-Intendantin Ulrike Demmer befürchtet mit dem Vertrag in Teilen einen Eingriff in die Unabhängigkeit des Senders.

Die Koalition in Potsdam betonte vor der Abstimmung mehrfach die Bedeutung des neuen Staatsvertrages für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der RBB werde dadurch ein Vorbild an Transparenz, sagte der CDU-Landeschef Jan Redmann. Der Staatsvertrag biete eine gute Chance für einen Neuanfang, ergänzte die Grünen-Abgeordnete Petra Budke. Als Vorreiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezeichnete der Abgeordnete Erik Stohn (SPD) den RBB, sollte der Staatsvertrag kommen.

Die AfD-Fraktion ließ an dem neuen Staatsvertrag und dem Sender kein gutes Haar. Der RBB sei eine völlig verkommene Rundfunkanstalt, die die Rundfunkbeiträge nicht verdiene, sagte der Abgeordnete Dennis Hohloch. Die mit „Zwangsgebühren überfütterte Sendeanstalt“ habe nichts aus den Skandalen gelernt. Auch die Gruppe BVB/Freie Wähler regte eine weitergehende Reform der Rundfunkanstalt an. Der RBB sei so weit entfernt von den Menschen wie noch nie, sagte der Chef der Freien Wähler im Landtag, Péter Vida.

In Berlin kündigte die CDU-Fraktion bei der Plenarsitzung am Donnerstag ihre Zustimmung an. Das sei jetzt ein Auftrag, aus der Krise herauszukommen und den RBB wieder als wichtiges Medium zu entwickeln, sagte deren medienpolitischer Sprecher Christian Goiny. „Das ist die Aufgabe, die der RBB auf der Grundlage des neuen Staatsvertrages zu erfüllen hat.“

Die Medienpolitik-Expertin der SPD-Fraktion, Melanie Kühnemann-Grunow, warb um Zustimmung für die Novelle. Sie sagte, der Skandal sei gut aufgearbeitet worden und betonte die Bedeutung des Senders: „Wir brauchen den RBB, wir stehen an der Seite des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks.“ CDU und SPD stellen zusammen die Regierungsmehrheit.

Kritik gab es aus der Opposition. Die Novelle habe viel Gutes aufgenommen wie strengere Compliance-Regeln, die Stärkung der Kontrollgremien und die überfällige Deckelung der Spitzengehälter, sagte die medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Antje Kapek. „Erst durch die Aufarbeitung dieser Krise konnte das System der Selbstbereicherung und auch der Günstlingswirtschaft beendet werden.“

Der Staatsvertrag beider Länder sei allerdings ein politischer Kompromiss. „Wenn der Preis dafür durch Sparen beim Programm erbracht werden muss, dann bezahlen wir die Folgen alle.“ Die Grünen würden daher zwar nicht gegen den Vertrag stimmen, aber in dieser Form auch nicht dafür.

Linke-Fraktionsvorsitzende Anne Helm forderte, Programmfreiheit und Staatsferne müssten garantiert sein, um das Vertrauen der Beitragszahler zurückzugewinnen. „Das kann nur gelingen, wenn der Sparkurs nicht auf Kosten der Mitarbeitenden und auf Kosten des Programms geht.“

Der medienpolitische Sprecher der AfD-Hauptstadtfraktion, Ronald Gläser, kritisierte, der Staatsvertrag sei nicht geeignet, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. „Dafür hätte das Finanzierungsmodell geändert werden müssen“, sagte er. Gläser plädierte außerdem dafür, den Einfluss der Parteien auf den Sender stärker zu begrenzen. „Dafür wäre ein anderes System als das der Rundfunkräte notwendig.“