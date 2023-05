Sächsischer Landtag steht an einem Gitter am hintern Teil des Parlamentsgebäudes.

Dresden - Der Sächsische Landtag debattiert am Mittwoch (10.00) in der Aktuellen Stunde des Parlaments über Wohnungspolitik und Bürgerbeteiligung. Die Linksfraktion hat die von ihr beantragte Debatte unter das Motto „Mehr Staat in der Wohnungspolitik wagen: bezahlbaren Wohnraum schaffen, Mietpreise wirksam bremsen, Wohnungslosigkeit bekämpfen“ gestellt.

Tatsächlich haben vor allem die Einwohner in Leipzig und Dresden Sorgen, steigende Mietpreise künftig noch stemmen zu können. Deshalb sind sozial verträgliche Mieten derzeit ein Dauerbrenner auch in der sächsischen Politik.

Im Anschluss will das Parlament über verschiedene Gesetze beraten. Danach geht es um drei Anträge von Fraktionen. Die Koalition von CDU, Grünen und SPD setzt sich dafür ein, die Erzeugung von Strom Wärme aus Holz zu fördern. Die AfD spricht sich gegen das Gendern aus und möchte einen altersgerechten Sexualkundeunterricht an Schulen. Die Linken fordern einen Verzicht auf Rückforderungen von Corona- Soforthilfe, die an Unternehmen und Solo-Selbstständige gingen.