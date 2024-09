Auf der Tagesordnung des Landtags von Sachsen-Anhalt stehen am Freitag ganz unterschiedliche Themen. Zudem sind Aktionen vor dem Parlamentsgebäude angekündigt.

Am Freitag : Eine Debatte zu Asylbewerbern und zum Kita-Personal. (Archivbild)

Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert heute darüber, inwieweit Asylbewerber zur Arbeit verpflichtet werden sollten. Außerdem steht eine Debatte zum Kita-Personal auf der Tagesordnung. Die Linke fordert die Landesregierung auf, die Personalschlüssel zu verbessern. Auf dem Domplatz vor dem Parlament wollen Gewerkschaften, Verbände und Erzieher parallel einen Aktionstag für bessere Bildung durchführen.

Im Landtag ist es der zweite Sitzungstag in Folge. Am Donnerstag hatte es unter anderem eine Debatte über die Konsequenzen nach dem Großbrand am Brocken gegeben.