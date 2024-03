Dresden - Der Sächsische Landtag will am Donnerstag (ab 10.00) noch einmal über die Legalisierung von Cannabis diskutieren. Das Thema ist umstritten, auch innerhalb der sächsischen Koalition aus CDU, Grünen und SPD. Die Union ist strikt dagegen und macht das auch im Titel der von ihr beantragten Debatte deutlich. Die steht unter dem Motto „Nein zur Cannabisfreigabe - zum Schutz unserer Kinder und zum Erhalt der öffentlichen Ordnung“.

Dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz zufolge sollen Besitz und Anbau der Droge in begrenzten Mengen vom 1. April an legal sein. Grundsätzlich soll der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt sein. In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen legal werden und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum.

Die AfD will in der Aktuellen Stunde über Demokratie und Freiheit debattieren, die Linken möchten über Sorgen und Nöte Alleinerziehender sprechen. Im Anschluss soll Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Abgeordneten bei der Befragung der Staatsregierung Rede und Antwort stehen. Weitere Themen sind unter anderem der Rundfunkbeitrag, mehrere Gesetzesvorhaben und eine Evaluierung des Handelns von Regierung und Behörden während der Corona-Pandemie.