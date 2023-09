Potsdam - Im Brandenburger Landtag geht es in der Plenarsitzung am Donnerstag (9.00 Uhr) unter anderem um das Niveau der Löhne in Brandenburg. In einer Aktuellen Stunde will die Linksfraktion darauf dringen, dass die rot-schwarz-grüne Koalition Rahmenbedingungen für höhere Löhne ohne Verluste durch die Inflation setzt.

Die Abgeordneten sprechen außerdem über die automatische Erhöhung der Diäten der Abgeordneten. Nach den Plänen der rot-schwarz-grünen Koalition soll die zweiteilige sogenannte Entschädigung über ein automatisches Verfahren im nächsten Jahr erneut steigen - nämlich um 4,4 Prozent auf rund 9294 Euro im Monat. Die Opposition lehnt das ab. Die AfD-Fraktion will erreichen, die automatische Änderung komplett aufzuheben. Die Linksfraktion fordert, die Erhöhung 2024 auszusetzen.

Außerdem geht es im Landtag nach einem Antrag von Linken und Freien Wählern um den Kampf gegen Lehrkräftemangel im Rahmen der Lehrerausbildung in Senftenberg.