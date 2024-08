Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Donnerstag über Inklusion. In Sachsen-Anhalt besuchen pro Schuljahrgang besonders viele Schülerinnen und Schüler eine Förderschule. Die Grünen beabsichtigen die Landesregierung aufzufordern, ein Gutachten in Auftrag zu geben, mit dem die steigende Anzahl an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf untersucht und ein Weg zu mehr Inklusion aufgezeigt wird. Außerdem stehen Debatten zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zur Rente auf der Tagesordnung.