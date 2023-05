Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Donnerstag über die Folgen der Migration. Die AfD-Landtagsfraktion will dabei vor allem die damit einhergehenden Folgekosten, beispielsweise im Sozial- und Gesundheitssektor, ins Zentrum stellen. Nötig sei ein grundsätzlicher Wendepunkt in der Einwanderungspolitik, heißt es in der Begründung zur Aktuellen Debatte. Die AfD plädiert für Sach- statt Geldleistungen, einen sofortigen Aufnahmestopp und konsequentere Abschiebungen.

Außerdem steht am Donnerstag eine Debatte zur Landwirtschaft auf der Tagesordnung. Anlässlich des Weltbauerntags am 1. Juni will die CDU-Fraktion die Situation der Bauern erörtern.