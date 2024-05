In mehreren Bundesländern gibt es ihn bereits, in Niedersachsen soll demnächst ein Index an Schulen angewendet werden. Was steckt hinter den Plänen?

Hannover - Über den geplanten Sozialindex an niedersächsischen Schulen wird bei der Landtagssitzung am Mittwoch (9.00 Uhr) debattiert. Mit diesem Schritt will die Landesregierung die Chancengleichheit an Schulen erhöhen.

Wenn an Schulen Kinder und Jugendliche mehr Förderbedarf haben als an anderen Schulen, soll dort verstärkt Lehrer oder weiteres Personal eingesetzt werden. Um herauszufinden, wo dieser Bedarf besonders groß ist, soll ein Sozialindex eingeführt werden. Dieser Index soll zum neuen Schuljahr in Niedersachsen greifen. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) zeigte sich jüngst zuversichtlich, dass der Zeitpunkt gehalten werden kann.

Weitere Themen im Plenum sind am Mittwoch beispielsweise die Situation der Rettungsdienste sowie in Aktuellen Stunden Antisemitismus an Hochschulen und die jüngsten Angriffe auf Politiker.