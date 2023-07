Dresden - Der Sächsische Landtag befasst sich auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause heute (10.00) unter anderem mit dem Tourismus im Freistaat. Das Thema wurde von der CDU für die Aktuelle Stunde beantragt. Der Union geht es darum, die Branche zu stärken, Investitionen in den Ganzjahrestourismus zu ermöglichen und Trends aufzugreifen.

Die AfD hat als Debattenthema linke Gewalt gewählt. Danach sind die Linken mit einer Debatte zur Cannabis-Freigabe an der Reihe. Am Nachmittag soll es um Anträge aus den Fraktionen gehen. Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD stellt dabei Schulen als Orte der Demokratie und Vielfalt in den Fokus. Die AfD will sich Maßnahmen gegen den Ärztemangel widmen, die Linken einer flächendeckenden Versorgung bei der Geburtshilfe.