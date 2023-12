Erfurt - Die Thüringer Christdemokraten wollen Flüchtlinge mit geringer Bleibeperspektive in Rückführzentren unterbringen. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf diskutiert der Thüringer Landtag am Donnerstag (Sitzungsbeginn: 09.00 Uhr). Vorbild für das Vorhaben ist laut CDU Bayern mit seinen Ankerzentren. Bis zu zwei Jahre sollen Flüchtlinge nach Vorstellungen der CDU in diesen Einrichtungen bleiben - und gar nicht erst in die Kommunen verteilt werden. Kritik an dem Anliegen kam von Linken, SPD und Grünen.