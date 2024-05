In vielen Videospielen müssen Gamer viel Geld ausgeben, um ganz oben mitspielen zu können. SPD und Grüne sehen darin insbesondere für Jugendliche eine Gefahr.

Hannover - SPD und Grüne in Niedersachsens Landtag werben für eine stärkere Regulierung bestimmter Videospiele. Einen entsprechenden Antrag bringen die Regierungsfraktionen am Donnerstag (ab 9 Uhr) in den Landtag ein.

Konkret geht es um Spiele wie die Fußballsimulation „EA Sports FC“ oder das Strategiespiel „Clash of Clans“, die sogenannte Lootboxen enthalten - das sind Zusatzinhalte, deren Kosten nach Ansicht von Rot-Grün oft nicht transparent genug sind und gerade für Jugendliche ähnliche Gefahren wie das Glücksspiel bergen. Geprüft werden soll für diese Spiele daher unter anderem eine Freigabe erst ab 18 Jahren.

Weitere Themen in der Landtagssitzung sind die geplante Krankenhausreform sowie das Gendern an Schulen, Hochschulen und in der Verwaltung.