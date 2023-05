Erfurt - Im Thüringer Landtag debattieren die Fraktionen am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde (Beginn: 14.00 Uhr) unter anderem über die Bedeutung des Sozialkunde-Unterrichts an Schulen. Die CDU-Fraktion hatte das Thema auf die Agenda gesetzt. Die AfD-Fraktion will dagegen die von der Bundesregierung geplante Wärmewende und deren Auswirkungen auf die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern thematisieren. Die SPD hat eine Aktuelle Stunde zum Erhalt der Arbeitsplätze beim Automobilzulieferer Marelli beantragt. Die Linke-Fraktion will über das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz sprechen, die Grünen-Fraktion über Klimaproteste.