Erfurt - Die geplante Verfassungstreueprüfung des frisch gewählten Sonneberger Landrates Robert Sesselmann (AfD) wird Thema im Thüringer Landtag. Die Abgeordneten diskutieren am Mittwoch (Sitzungsbeginn: 14.00 Uhr) auf Antrag der AfD-Fraktion in einer Aktuellen Stunde über die Landratswahl, die bundesweit für Aufsehen sorgte. Der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann wurde am 25. Juni als erster AfD-Landrat Deutschlands gewählt. Seine Partei mit ihrem Landesvorsitzenden Björn Höcke wird in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Aus diesem Grund wird das Thüringer Landesverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde überprüfen, ob Sesselmann als Wahlbeamter geeignet ist, wie das Innenministerium nach seiner Wahl mitteilte. Hintergrund ist das Thüringer Kommunalwahlgesetz, wonach nicht gewählt werden darf, wer „nicht die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten“.

Bereits vor einer Wahl muss der jeweilige Wahlausschuss prüfen, ob die Bewerberinnen und Bewerber auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Nach Angaben des Landratsamts Sonneberg hatte der Wahlausschuss beschlossen, dass der Wahlvorschlag der AfD formal die Anforderungen erfüllte.

Die Aktuelle Stunde wurde von der AfD-Fraktion beantragt und trägt den Titel: „Wählbarkeitsprüfung nach einer Wahl? Wer entscheidet in Thüringen über den Amtsantritt des Siegers einer demokratischen Wahl?“ In ihrer Begründung zu dem Thema der Aktuellen Stunde schreibt die AfD-Fraktion, die Reaktionen „aus weiten Kreisen von Politik und Medien auf dieses Ergebnis“ zeigten ein „mangelndes Maß an demokratischer Toleranz“. Außerdem ließen sie befürchten, „dass auf eine Transformation des Thüringer Verfassungsstaats in einen Gesinnungsstaat hingewirkt wird“.