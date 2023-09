Hannover - Die Themen Migration und Wirtschaft stehen am Freitag (ab 9.00 Uhr) im Mittelpunkt der Sitzung des niedersächsischen Landtags. Nach einer routinemäßigen Befragung von Ministerpräsident Stephan Weil debattieren die Abgeordneten auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen über die Einrichtung von Willkommenszentren für Zugewanderte. Diese sollen die an der Zuwanderungspolitik beteiligten Stellen besser vernetzen, zunächst im Rahmen eines Modellprojekts. Außerdem soll Einwanderern angesichts des Fachkräftemangels der Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Mit einem weiteren Antrag wollen SPD und Grüne die Ansiedlung von Industrieunternehmen in Niedersachsen voranbringen.