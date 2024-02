Potsdam - Der Brandenburger Landtag stellt am Freitag (Sitzung ab 9.30 Uhr) die Weichen für den geplanten Nachtragshaushalt in Höhe von fast 600 Millionen Euro. Die rot-schwarz-grüne Koalition hatte den ursprünglichen Entwurf von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) um mehr als 220 Millionen Euro aufgestockt, um vor allem Tariferhöhungen für Beamte, aber auch Angestellte zu finanzieren. Außerdem sind darin neue Stellen für Verfassungsschutz, Gesundheitsministerium und die IT in der Justiz sowie Geld für die Planung eines zweiten Standorts der Landesfeuerwehrschule in Wünsdorf. Darin sind auch Mittel für die Bezahlkarte für Asylbewerber vorgesehen.

Eine Mehrheit stimmte in der zweiten Lesung dafür, die Opposition kritisiert den Etat. Der Nachtragshaushalt war ursprünglich eine Folge des Haushaltsurteils durch das Bundesverfassungsgericht.