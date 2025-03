Erfurt - Die Abgeordneten des Thüringer Landtages haben mit einer Schweigeminute an den kürzlich verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) erinnert. Vogel habe sich in beispielloser Weise um das Land verdient gemacht, sagte Landtagspräsident Thadäus König (CDU) zu Beginn der aktuellen Plenarwoche. „Allen, mit denen er zusammenarbeitete, trat er mit Respekt und Offenheit gegenüber, unabhängig vom Parteibuch.“ Mit dem Tod Vogels verliere das Land „einen viel geachteten Ministerpräsidenten und Landesvater“.

Vogel war am Sonntag im Alter von 92 Jahren in Speyer gestorben. Er war der einzige deutsche Ministerpräsident, der sowohl in einem westdeutschen als auch in einem ostdeutschen Bundesland Regierungschef war: zunächst in Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003 in Thüringen.