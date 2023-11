Erfurt - Die Abgeordneten des Thüringer Landtags haben in einer Schweigeminute der jüdischen Opfer des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel gedacht. „Wieder wird jüdisches Leben massiv bedroht - nicht nur in Israel. Wieder erstarkt der Antisemitismus - auch in Thüringen“, hatte Landtagspräsidentin Birgit Pommer bereits im Vorfeld der Gedenkminute laut einer Mitteilung gesagt. Es gebe eine besondere Verantwortung, „jüdisches Leben als einen Teil von uns zu begreifen und zu schützen“, so Pommer.

Sie betonte, dass dem Krieg im Nahen Osten vor allem Unschuldige zu Opfer fielen. „Während weltweit um Haltung und Lösungen gerungen wird, steht eines aber fest: Das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar.“