Dresden - Der Ausschuss für Inneres und Sport in Sachsen will sich am Montag (12. Juni) zu einer Sondersitzung im Landtag treffen. Das gab der Sächsische Landtag am Mittwoch in Dresden bekannt. Der Antrag wurde von der Linken-, der AfD- sowie der CDU-Fraktion gestellt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem umfassende Aufklärungen zum polizeilichen Vorgehen am sogenannten „Tag X“ am vergangenen Wochenende in Leipzig. Die Sondersitzung sei nicht öffentlich.

In Leipzig hatte es am Samstag nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten heftige Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gegeben. Bei einer Demonstration am Alexis-Schumann-Platz gab es Böllerschüsse, Steine, Flaschen und ein Brandsatz wurden auf Polizisten geworfen. Die Polizei kesselte einen Teil der Demonstranten ein und sprach von „massiven Ausschreitungen“. Der Einsatz sorgte medial für viel Aufsehen und Kritik.