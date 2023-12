Hannover - Niedersachsens Landtag stimmt am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) über den Haushalt für das kommende Jahr ab. Dem Entwurf der Landesregierung zufolge soll der Etat mit 42,3 Milliarden Euro etwas mehr Geld umfassen als in diesem Jahr (plus 0,7 Prozent). Zu den Kernvorhaben von Rot-Grün zählen höhere Gehälter für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen und der Aufbau einer Landeswohnungsgesellschaft für mehr bezahlbare Wohnungen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte den geplanten Haushalt als ein „realistisches und verlässliches Zahlenwerk“ bezeichnet. Die Opposition wirft Rot-Grün dagegen mangelnden Gestaltungswillen vor.

Nach dem Abschluss der Haushaltsberatungen stehen unter anderem die Themen Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte sowie Bildungsgerechtigkeit auf der Tagesordnung.