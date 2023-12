Landtag verlängert Zulage für Fachleiter an den Schulen

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer.

Erfurt - Der Thüringer Landtag hat eine Regelung für Zulagen, die Fachleiter an den Schulen erhalten, verlängert. Das Parlament machte dafür am Donnerstag den Weg frei und verabschiedete eine entsprechende Gesetzesänderung. Der ursprüngliche Entwurf sah eigentlich noch weitere Änderungen im Lehrerbildungsgesetz und im Besoldungsgesetz vor, die aber nicht beschlossen, sondern in den Bildungsausschuss überwiesen wurden.

Zu den Aufgaben von Fachleitern in Thüringen gehört die pädagogische, fachdidaktische und fachmethodische Ausbildung von Lehramtsanwärtern. Außerdem wirken sie an der Durchführung des Zweiten Staatsexamens für Lehramtsanwärter mit. Die Zulagenregelung wurde zunächst bis 31. Dezember 2024 verlängert.