Brandenburg will Einrichtungen für Flüchtlinge neu organisieren: Was das künftige Landesaufnahmegesetz bedeutet.

In Markendorf - ein Stadtteil von Frankfurt (Oder) - soll eine Landesübergangseinrichtung für Flüchtlinge entstehen.

Potsdam - Der Weg für eine Neuordnung der Einrichtungen für Flüchtlinge in Brandenburg ist frei. Der Innenausschuss stimmte am Nachmittag dafür, dass der Landtag in seiner Sitzung kommende Woche abschließend über das neue Landesaufnahmegesetz entscheiden kann.

Einige Punkte der geplanten neuen Strukturen: