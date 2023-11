Pfiffelbach - Der Landtagsabgeordnete Jens Dietrich ist als neuer Schatzmeister in den Vorstand des Thüringer AfD-Landesverbandes gewählt worden. Er erhielt am Freitag bei einem Landesparteitag in Pfiffelbach (Weimarer Land) 156 Ja- und 9 Nein-Stimmen, bei 6 Enthaltungen. Damit erreichte er 94,55 Prozent der Stimmen. Dietrich rückte im Juli für Robert Sesselmann in die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag nach. Sesselmann hatte die Landratswahl im Landkreis Sonneberg gewonnen und deshalb sein Mandat abgegeben.

Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. In Pfiffelbach traf sie sich am Freitag zunächst für einen Landesparteitag, anschließend sollte am Abend die Wahl einer Liste für die Landtagswahl 2024 beginnen. Geplant war, Thüringens Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke zum Spitzenkandidaten zu wählen.