Hannover - Kinder können in den Schulsommerferien Niedersachsens Landtag in Hannover erkunden. Der Landtag bietet zwischen dem 10. und 28. Juli zweistündige Führungen an, wie es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung hieß. Das Angebot richte sich insbesondere an Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

Die Sommerferien in Niedersachsen beginnen am 6. Juli und dauern bis zum 16. August. Bis zu 30 Kinder können laut Landtag an einer Führung teilnehmen. Aus Niedersachsen hätten bereits 33 Kommunen zugesagt, die Führungen in ihre Sommerferienprogramme aufzunehmen, Restplätze seien noch vorhanden.

Nach Angaben einer Landtagssprecherin hat es ein ähnliches Angebot bereits in der Vergangenheit gegeben. Der Landtag bietet darüber hinaus auf seiner Internetseite sowie auf mehreren sozialen Netzwerken Informationen für Kinder und Jugendliche an.

Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) sagte: „Es ist wichtig, dass Kinder schon früh lernen, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren und gemeinsam Lösungen zu finden. In keiner anderen Regierungsform hat die Bevölkerung so viele Möglichkeiten zur Mitgestaltung wie in der Demokratie.“