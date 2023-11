Magdeburg - Die Solidarität Deutschlands mit dem Staat Israel ist für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) unverrückbar. „Wir stehen unverbrüchlich an der Seite Israels“, sagte Haseloff am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Landtag. Die Einmaligkeit des Holocaust anzuerkennen, schließe die „unbedingte Solidarität Deutschlands mit Israel ein: uneingeschränkt und ohne jedes relativierendes „Ja, aber““.

Bei einer Nachfrage aus der AfD-Fraktion, ob diese unbedingte Solidarität nicht auch bedingt sein sollte durch ein maßvolles und menschenrechtskonformes Agieren Israels im Krieg, mühte sich Haseloff sichtlich um passende Worte, blieb aber letztlich eine Antwort schuldig: „Ich glaube, dass jeder sehen kann, dass das Handeln Israels in der jetzigen Abwehrsituation (...) im Kontext der internationalen Beziehungen Israels als Demokratie im Nahen Osten erfolgt“, entgegnete der Regierungschef.

Sowohl in der Bundesregierung als auch innerhalb der Bündnisse wie der Nato oder Uno gebe es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Konflikt und darüber, wie die Solidarität mit Israel ausgeübt werde, führte Haseloff aus. Israel versuche seine Existenz zu sichern. Alle Prinzipien der Verhältnismäßigkeit würden zugrunde gelegt, um zu entscheiden, was innerhalb des Konfliktes notwendig sei.

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack machte deutlich, dass Deutschland „in jeglicher Konsequenz“ zu Israel stehen müsse. Insbesondere vom Bund sei daher Klarheit zu erwarten. Israel sei seit Staatsgründung ständigen Anfeindungen ausgesetzt, das Land sei gezwungen, auf Angriffe zu antworten, betonte Silbersack. Zwischenrufe der AfD, wonach bereits jetzt 10 000 Tote auf palästinensischer Seite zu beklagen seien, entgegnet Silbersack, dass dies insbesondere der „perfiden“ Strategie der islamistischen Hamas geschuldet sei, Menschen als Schutzschilde einzusetzen.

Deutschland habe eine „immerwährende Verpflichtung, Juden immer und überall zu schützen“, betonte auch Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann. Dennoch müsse das Leid der Leute in Gaza gesehen und benannt werden.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern sagte, dass der Angriff der Hamas einer Kriegserklärung gleichkomme. Ein Frieden müsse her, könne aber nicht gelingen, wenn die Hamas Israel vernichten wolle, aber auch nicht, „wenn ein israelischer Minister mit der Atombombe droht“. Man müsse erkennen, dass es unterschiedliche Wahrheiten zu geben scheine - „die Gewalt gegen Israel sowohl gefeiert als auch bestritten wird“.

In der Regierungserklärung wies Haseloff immer wieder auf einen zunehmenden Antisemitismus hin. Der Judenhass sei in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagte der CDU-Politiker. Die größte Gefahr in diesem Zusammenhang gehe allerdings vom Rechtsextremismus aus. Antisemitismus wachse auch unter Deutschen und sei kein reines Problem durch Ausländer, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Es gebe keinen Anlass, auf andere zu zeigen.

Dem widersprach der Fraktionschef der AfD, Oliver Kirchner. Das Problem sei der Antisemitismus, der „importiert wurde“. Aus der Zuwanderung speise sich der Antisemitismus, „den wir aktuell auf der Straße erleben.“

Haseloff hatte in seiner Rede deutlich gemacht, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in die Erinnerungskultur mit einbezogen werden müssten. Sie hätten „aufgrund ihrer Sozialisation einen anderen Blick auf die deutsche Erinnerungskultur“ und seien „nicht mit deren Narrativen aufgewachsen“, sagte der Regierungschef. Ein Dialog über die Zukunft der Erinnerung sei unumgänglich und schließe neue Wege der Holocaust-Vermittlung mit ein.