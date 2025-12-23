Warum Landtagspräsident König vor Weihnachten dazu ermutigt, Ängste zu überwinden und das Gemeinsame zu suchen. Seine Botschaft richtet sich an alle Thüringerinnen und Thüringer.

Erfurt - Landtagspräsident Thadäus König hat vor dem Weihnachtsfest für mehr Zusammenhalt und Menschlichkeit geworben. „Lassen Sie uns um Kompromisse streiten, anstatt Zwietracht zu säen“, sagte König in seiner Weihnachtsansprache an die Thüringer. Statt auszugrenzen, sollten die Rechte aller und die Menschlichkeit gewahrt werden.

Mit Blick auf die christliche Weihnachtsbotschaft und der Geburt Jesu Christi rief König dazu auf, die Furcht zu bezwingen. „Lassen Sie uns wertschätzen, was wir in diesem Jahr geschafft haben. Mich erfüllt mit Blick in die Welt ein Leben in Frieden und Freiheit mit Dankbarkeit.“