Erfurt - Abgeordnete und Regierungsvertreter haben im Thüringer Landtag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Landtagspräsidentin Birgit Pommer betonte am Freitag im Parlament, dass die systematische Vernichtung jüdischen Lebens das größte Menschheitsverbrechen sei und bleibe. Sie rief dazu auf, aktiv zu werden, gegen „Hass auf alles Jüdische, gegen den Hass auf Menschen mit internationaler Geschichte, gegen den Hass auf Homosexuelle und Transmenschen - gegen den Hass auf die Vielfalt in unserer Gesellschaft“. „Doch noch nie im Nachkriegsdeutschland gab es eine derartige Polarisierung wie wir sie heute erleben.“

Pommer sprach auch die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus an, an denen sich in den vergangenen Wochen Hunderttausende Menschen bundesweit beteiligt haben. „Die Demokratie zeigt sich damit von ihrer wehrhaften Seite. Das gebe Hoffnung, dass die Mahnung „Nie wieder“ mit ihrer eigenen Kraft auch heute wirke.