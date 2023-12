Potsdam - Vor dem Brandenburger Landtag leuchtet seit Donnerstag wieder der Chanukka-Leuchter. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke entzündete am Donnerstag die erste Kerze vor dem Parlament in Potsdam. Sie folgte damit einer Einladung der Synagogengemeinde Potsdam. Das Entzünden des Leuchters zu Beginn des Lichterfests Chanukka ist bereits in den vergangenen Jahren in Potsdam eine Tradition gewesen. Aktuell sind viele jüdische Gemeinden nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel besorgt.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters. Auch das Fest dauert acht Tage, dieses Jahr bis zum 15. Dezember. Jeden Tag wird ein weiteres Licht auf dem Chanukkia genannten Leuchter entzündet.